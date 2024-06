video suggerito

È morto Peppe Napolitano, grande interprete della canzone classica napoletana: fu allievo di Sergio Bruni Peppe Napolitano, allievo di Sergio Bruni e grande interprete della canzone tradizionale napoletana, è morto all’età di 74 anni. Oggi i funerali a Ponticelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

86 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lutto nel mondo della musica partenopea: è morto Peppe Napolitano, grande interprete della canzone tradizionale napoletana; aveva 74 anni. Napolitano, che è stato allievo di uno dei massimi interpreti della canzone partenopea, vale a dire Sergio Bruni, è stato a sua volta una sorta di ambasciatore della musica classica napoletana nel mondo. Nel corso della sua carriera, infatti, Napolitano si è esibito, sempre accompagnato dalla sua fedelissima chitarra, al British Museum di Londra, all'Istituto Italiano di Cultura a Parigi e alla Casa di Letteratura di Monaco di Baviera, per citare soltanto alcuni degli importanti concerti che ha tenuto. Nel 2012, inoltre, ha pubblicato il saggio "La canzone di Napoli. La canzone napoletana cantata e raccontata da Peppe Napolitano".

Oggi i funerali di Peppe Napolitano

Originario di Ponticelli, proprio nel quartiere della periferia orientale di Napoli si svolgeranno oggi, lunedì 17 giugno, i funerali di Peppe Napolitano: il rito funebre si terrà alle ore 11 nella chiesa di Santa Maria della Neve.

Tanti i messaggi che, nelle ultime ore, si sono susseguiti sui social network in ricordo di Peppe Napolitano. "Una notizia che mi ha sconvolto, l' amico, l'artista, una eccellenza di Ponticelli è venuto a mancare… Peppe Napolitano, straordinario interprete della Nobile Canzone Napoletana; allievo di Sergio Bruni, suo punto di riferimento. Una voce unica, un timbro che faceva venire i brividi. Ciao Peppe che la Terra ti sia lieve. Canterai ancora in Eterno in qualunque posto" si legge, ad esempio, in una pagina dedicata proprio al suo quartiere, Ponticelli.