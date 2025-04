video suggerito

Pasqua e Pasquetta guardando la tv: su Canale21 i grandi classici della tradizione napoletana Si partirà domenica alle 12 con "Il tempo resterà" per finire lunedì alle 23,30 con "Gli Suallor". Un palinsesto che vuole omaggiare i grandi artisti di Napoli.

A cura di Vincenzo Cimmino

Una scena di "Così parlò Bellavista", in onda a Pasquetta alle 21,10

Pasqua e Pasquetta con i grandi artisti napoletani. Quelli di ieri ancora attuali oggi. Attraverso i tanti classici, ma anche con qualche ritorno sorprendente. È il regalo che Canale 21, emittente televisiva privata, ha deciso di fare ai propri telespettatori. Così domenica 20, Pasqua, e lunedì 21, Pasquetta, andranno in scena le grandi opere della tradizione partenopea. Da ‘Natale in casa Cupiello' alle scazzottate di Bud Spencer e Terence Hill. Dall'amarcord dolcissimo di Pino Daniele e Massimo Troisi agli Squallor. Dagli omaggi a De Filippo e Scarpetta alla coppia Loren e Mastroianni. Una programmazione adatta a tutta la famiglia.

In onda a Pasqua 2025

Si inizierà domenica, Pasqua, alle ore 12. A essere trasmesso "Il tempo resterà", un viaggio, protagonista Pino Daniele, alla scoperta della sua musica, dei suoi concerti e della sua vita. Nel pomeriggio, alle 14,35, si continuerà con "Qui rido io", film del 2021 diretto da Mario Martone sul ruolo di Eduardo Scarpetta, commediografo e attore napoletano, per l'occasione interpretato da Toni Servillo. Andrà poi in scena alle ore 17 "Natale in casa Cupiello 77", la celebre opera teatrale targata Eduardo De Filippo nella sua versione andata in onda sulla Rai nel 1977. Alle 19,30 si potrà vedere "Massimo il mio cinema secondo me", un documentario su Troisi che prende spunto dall'intervista che una giovane laureanda fece all'attore nel 1993. Ultimo a essere trasmesso sarà, alle 21, "I fratelli De Filippo", la storia di Peppino, Titina ed Eduardo diretta da Sergio Rubini nel 2021.

La programmazione a Pasquetta 2025

Lunedì, Pasquetta, la programmazione-regalo riprenderà alle ore 11,30 con "Matrimonio all'italiana". Protagonisti saranno Sophia Loren, celebre Filumena Marturano, e Marcello Mastroianni, nei panni di Domenico Soriano. Ad andare in onda poi sarà, alle ore 14,35, "Finalmente sposi", film commedia del 2018 diretto da Lello Arena e con protagonisti Enzo Iuppariello e Monica Lima, gli Arteteca. Alle ore 18,40 toccherà invece a "Scugnizzi", film musicale del 1989 diretto da Nanni Loy che ha ispirato il musical teatrale "C'era un volta… Scugnizzi" del 2002. Si continuerà, alle ore 21,10, con "Così parlò Bellavista", celeberrimo film commedia del 1984 diretto da Luciano De Crescenzo, recentemente ricordato con un podcast che, nel nome, omaggia la pellicola. Si terminerà alle ore 23,30 con "Gli Squallor", un documentario che riprende la storia del gruppo musicale nato nel 1971 e attivo fino al 1994.