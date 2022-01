È morto Nicola Di Matteo, il pizzaiolo dei Tribunali: storica la foto con Clinton nel 1997 Addio a Nicola Di Matteo, storico pizzaiolo di via Tribunali, nel cuore di Napoli: storica la foto con Clinton durante il G7 del 1997.

A cura di Giuseppe Cozzolino

È morto Nicola Di Matteo, storico pizzaiolo dei Tribunali: storica la foto con l'allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton nel 1997, in occasione del G7 di Napoli. Nicola era figlio di Salvatore Di Matteo, che con il padre e il fratello Gennaro fondò nel 1936 la pizzeria di via Tribunali a Napoli che porta il loro nome e che ancora oggi è una istituzione. Nel 1997, durante il G7 di Napoli, il suo volto divenne noto in tutto il mondo grazie ad una improvvisa "idea" di Bill Clinton. L'allora presidente degli Stati Uniti d'America, impegnato nei lavori del G7, stravolse tutti i piani della sicurezza decidendo di fare il turista per qualche ora.

Dopo un gelato a piazza Plebiscito ed una passeggiata tra i vicoli del Centro Storico, Bill Clinton arrivò poi all'altezza della pizzeria dei Di Matteo dove chiese tra lo stupore generale "one coke" e naturalmente una pizza a portafoglio. Quell'immagine di Bill Clinton che mangiava una pizza a portafoglio nel Centro Storico di Napoli fece il giro del mondo: Nicola Di Matteo era a suo fianco, entusiasta e divertito dall'improvvisa apparizione dell'allora uomo più potente del mondo, a sua volta al settimo cielo per aver provato quella pizza a portafoglio di cui aveva probabilmente sentito parlare ma che non aveva mai avuto modo di assaggiare in prima persona. Fuori intanto napoletani entusiasti applaudivano il presidente e la fama di Di Matteo arrivò ai quattro angoli del pianeta. La sua morte, avvenuta questa notte, segue quelle degli ultimi di diversi grandi nomi nel mondo dei pizzaioli napoletani: da Lello Surace, titolare della pizzeria Mattozzi di piazza Carità, a Vincenzo Capasso, titolare dell’omonima e storica pizzeria di Porta San Gennaro, fino ad Antonio Condurro, scomparso due settimane fa e nome storico della pizzeria Da Michele di Forcella.