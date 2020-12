Addio a Domenico Acanfora, campione di biliardo, primo italiano ad aggiudicarsi un titolo mondiale di biliardo nel 1975. Oltre al titolo iridato Acanfora vinse il campionato italiano Internazionale 5 quilles nel 1974 e nel 1976 (battendo in finale Renato Cardamone) si aggiudicò i titoli di nazionale assoluto e nella specialità Goriziana. Conosciuto da tutti come Mimmo, Acanfora è morto all'età di 85 anni. Originario di Cercola, nella provincia partenopea, viveva ancora a Napoli ed ha giocato a livello professionistico fino a 70 anni, vincendo nella sua carriera oltre duecento incontri. Francesco Nuti, appassionato del biliardo, lo fece recitare nel suo film ‘Casablanca, Casablanca‘ ispirato proprio ai giocatori del tavolo verde, film del 1985 e seconda pellicola di una trilogia che il regista e attore toscano ha dedicato al mondo del biliardo. In quell'occasione, Acanfora interpretò se stesso.

Che cos'è la Goriziana, nota specialità del biliardo

La Goriziana, chiamata anche internazionale a nove birilli è una specialità di gioco del biliardo all'italiana. La specialità è molto nota, dal momento che è caratterizzata – come indica anche il suo nome alternativo – dalla presenza dei caratteristici birilli: otto bianchi, disposti a croce, con il birillo rosso posto al centro. Il tavolo verde da gioco è quello regolamentare e proprio delle altre specialità del biliardo (284 x 142 centimetri) sprovvisto però delle buche, mentre si utilizzano tre biglie di colore rosso, giallo e bianco. I punti si ottengono abbattendo i birilli oppure colpendo il pallino: vince chi raggiunge il punteggio prefissato prima della partita dai giocatori.