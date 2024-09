È morto Maurizio Di Massa, ferito nello scontro tra furgone e bus e Ischia

video suggerito

A cura di Nico Falco

Non ce l'ha fatta Maurizio Di Massa, il 27enne di Ischia rimasto gravemente ferito in un incidente stradale questa mattina, 26 settembre, quando si è schiantato col suo Piaggio Porter che trasportava frutta e verdura contro un autobus di linea Eav. L'incidente è avvenuto in zona Pilastri, in via Michele Mazzella, la strada che da Ischia Porto conduce a Barano.

Nell'impatto erano rimaste ferite sei persone, tra cui il giovane, più grave. Le altre cinque erano a bordo dell'autobus, tra loro l'autista e un turista francese; erano state trasportate all'ospedale Rizzoli di Ischia per accertamenti ma le loro condizioni non hanno destato preoccupazione. Diversa la situazione per Di Massa, che all'ospedale ischitano è arrivato già in condizioni disperate; è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza per cercare di stabilizzare le sue condizioni e subito dopo è stato trasferito al Cardarelli di Napoli, dove però è deceduto poco dopo l'arrivo.

Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti. Il presidente di Eav, Umberto De Gregorio, ha espresso condoglianza ai familiari della vittima e vicinanza all'autista del bus:

Un brutto incidente oggi ad Ischia ha causato la morte di un giovane di soli 27 anni che, a quanto pare, secondo una prima ricostruzione, ha invaso improvvisamente e senza motivo la corsia del bus. Condoglianze alla famiglia del ragazzo. Purtroppo anche qualche ferito, per fortuna sembra non grave, tra i passeggeri del bus. Ho sentito l’autista del bus, Ciro, per far sentire la vicinanza dell’azienda in un momento emotivamente certamente non facile. Ciro, scosso e turbato, si è trovato il furgoncino addosso e non ha potuto fare nulla per evitare lo scontro. Forza, Ciro, un abbraccio.