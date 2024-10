video suggerito

È morto l'urbanista Alessandro Dal Piaz, una vita a difesa dell'ambiente Addio all'urbanista Dal Piaz, figura di spicco figura significativa nell'urbanistica italiana. Aveva 85 anni.

A cura di Redazione Napoli

È morto l'urbanista Alessandro Dal Piaz, 85 anni, figura significativa nell'urbanistica italiana, definito da molti «paladino» dell'ambiente. Laureato in Architettura all'Università Federico II di Napoli nel 1965, ha continuato a lavorare nella stessa università come professore in vari ruoli fino al 2009. Dal Piaz ha avuto un impatto importante sulla regione attraverso numerosi incarichi, tra cui la responsabilità della redazione regionale Campania per la rivista "Urbanistica Informazioni" dal 1973 al 1992.

Con vari ruoli direttivi in ambito accademico e di ricerca, ha diretto numerosi progetti di grande rilevanza come il Master in "Urbanistica e sviluppo sostenibile" e il Centro Interdipartimentale di Ricerca "Ambiente" dell’Università Federico II. È stato anche coinvolto in progetti di consulenza significativi per la Provincia di Napoli e per l'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, influenzando direttamente la pianificazione territoriale e ambientale della regione.

Dal Piaz ha partecipato attivamente alla pianificazione in Campania, contribuendo alla redazione di piani territoriali come quello dell'area sorrentino-amalfitana e di protezione civile provinciale. È stato membro del Comitato Scientifico del Parco Regionale dei Campi Flegrei dal 2012. Le esequie di Alessandro Dal Piaz si svolgeranno oggi, 12 ottobre, alle 11,30 nella Chiesa di Santa Maria della Libera in via Belvedere 113, al Vomero.

Tra i primi a commemorarlo sui social l'ex sindaco di Napoli Antonio Bassolino: «Grandi sono la tristezza e il dolore per la scomparsa di Alessandro Dal Piaz, urbanista di straordinario valore e bellissima persona. Un abbraccio ai familiari».

Poi, la nota dell'associazione ambientalista Italia Nostra:

Italia Nostra piange l’amico e maestro architetto Sandro Dal Piaz, coautore del piano paesaggistico della Penisola sorrentina e della Costiera amalfitana, docente e urbanista di enorme rigore e spessore morale e culturale, fino agli ultimi suoi giorni impegnato in prima fila con le associazioni culturali e ambientaliste nella lotta per la difesa del territorio e contro le sopraffazioni della politica del cemento. Autore di memorabili contributi alle cause della tutela, puntualmente riportati dalle migliori testate giornalistiche nazionali. Ne ricorderemo sempre la sistematica sua disponibilità ad affrontare con noi le situazioni difficili e contro corrente, il suo garbo e la sua gentilezza.