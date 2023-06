È morto l’operaio caduto dal tetto di un capannone a Capua mentre lavorava Non ce l’ha fatta il 38enne Pasquale Cosenza, caduto dal tetto di un capannone a Capua, in provincia di Caserta.

A cura di Redazione Napoli

Pasquale Cosenza, 38 anni, operaio originario di Portico di Caserta è il nome che va aggiungersi alla tragica lista di morti sul lavoro in Campania. L'uomo è morto oggi per le ferite riportate venerdì scorso, mentre lavorava sul tetto di un capannone di Capua, in provincia di Caserta. L'operaio era caduto nel vuoto per alcuni metri. Portato in codice rosso al pronto soccorso, è morto a causa della gravità delle ferite riportate. Lascia la moglie e la figlia di appena un anno. Sull'incidente sul lavoro registrato nel casertano indagano i carabinieri di Capua che avranno il compito ora di ricostruire la vicenda e capire cosa ha provocato la caduta del 38enne.