È morto il papà dell’ex calciatore Fabio Quagliarella. Di lui disse il figlio: “Mi ha salvato la vita” Scompare Vittorio Quagliarella, papà dell’attaccante di Napoli e Sampdoria. Fu lui a “salvare” il figlio da uno stalker. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Quagliarella padre e figlio

È morto Vittorio, papà dell'ex calciatore Fabio Quagliarella, già attaccante del Napoli e della Nazionale italiana nonché della Sampdoria e della Juventus. La giovanile della Virtus Junior Stabia, squadra di Castellammare di Stabia, città natale dei Quagliarella, scrive:

La Virtus Junior Stabia si stringe al dolore della famiglia Quagliarella per la perdita del caro Vittorio.

Un uomo dal cuore d'oro, sempre generoso e disponibile, e un grande amico della nostra società. La sua assenza lascia un vuoto immenso, ma il suo ricordo vivrà sempre con noi.Alla famiglia Quagliarella giungano le più sentite condoglianze da parte di tutti noi.

Molti i messaggi di cordoglio. Scrive la Samp:

L’U.C. Sampdoria esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Vittorio Quagliarella, papà della nostra leggenda Fabio. Alla famiglia Quagliarella vanno le più sentite condoglianze da parte del club blucerchiato

Fabio Quagliarella in una intervista al Corriere della Sera parlò del genitore come dell'uomo che aveva di fatto salvato la vita. Qualche anno fa il calciatore fu perseguitato uno stalker, rivelatosi poi essere un suo amico, per otto lunghi anni sotto minacce. L'uomo fu condannato e Quagliarella ebbe a dire: «Mio padre ha fatto duemila lavori, è sempre un passo avanti: mi ha salvato dallo stalker. Grazie a lui ora posso vivere una nuova vita»

Scrive l'ex consigliere Gianfranco Piccirillo di StabiAmore:

Posso dire che ho parlato di calcio con tantissima gente, ma la passione, la competenza e l’amore per il calcio che ho sentito nei suoi discorsi l’ho avvertita raramente.Desiderava il meglio per il figlio, che giustamente non riteneva un attaccante centrale, ma un numero dieci alla Maradona, un ruolo di cui Fabio è stato una delle ultime espressioni. Avrebbe voluto farlo giocare di più a Napoli e soprattutto a Castellammare con la maglia dello Stabia, squadra di cui era tifoso. Non ci è riuscito, ma come noi ci ha provato.