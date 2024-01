È morto il cronista Renato Rocco, lutto nel mondo dei giornalisti napoletani Rocco, 71 anni, deceduto a seguito di un malore. Nel corso della sua lunga carriera si è occupato prevalentemente di cronaca nera e giudiziaria lavorando per molte testate campane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Renato Rocco

Lutto nel mondo dei giornalisti campani: è morto Renato Rocco, stimato e rispettato professionista che da decenni scriveva di cronaca nera e giudiziaria e per molti anni si è occupato di questioni sindacali con l'Unione Cronisti. Rocco, 71 anni, ha avuto un malore di natura cardiaca mentre si trovava in casa con i figli che qualche mese fa hanno perso anche la loro mamma, la giornalista Alessandra Origo. I funerali di Renato Rocco si terranno giovedì 24 gennaio, alle ore 16, nella parrocchia di San Vincenzo Pallotti di via Manzoni.

Tanti i ricordi sui social, altrettante le immagini pubblicate dai colleghi che negli anni si erano incrociati o avevano stretto amicizia col cronista napoletano, a testimonianza del suo lungo lavoro "a consumare la suola delle scarpe" condotto quasi sempre in strada, recandosi sui luoghi dei fatti prima di mettersi a scrivere. Rocco aveva lavorato per i quotidiani "Il Roma" e "Il Giornale di Napoli" ma era stato negli anni cronista per diversi giornali e agenzie, da "La Verità" a "Leggo", fino all'agenzia Agi. Negli ultimi tempi scriveva per la testata online "Per sempre news".

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato a nome di giunta e consiglio comunale un messaggio di cordoglio fatto pervenire alla famiglia:

L’Amministrazione Comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Renato Rocco, decano dei cronisti napoletani, stimato e apprezzato da tutti i colleghi della stampa cittadina. Per tantissimi anni ha seguito le vicende della città raccontando anche le iniziative dell’Amministrazione comunale che ha seguito assiduamente. Ai figli va l’abbraccio del sindaco Manfredi, della Giunta e di tutto il Consiglio comunale.

La segretaria e il presidente del Sugc, il sindacato giornalisti della Campania, Geppina Landolfo e Pietro Treccagnoli, con tutto il direttivo, i consiglieri nazionali campani della Federazione nazionale della Stampa e il commissario nazionale dell'Unione cronisti Claudio Silvestri, ricordano il collega scomparso:

Decano dei cronisti napoletani è stato a lungo presidente dell'Unione cronisti in Campania. Il suo luogo di lavoro è sempre stato la sala stampa della Questura di Napoli. Con il Sindacato unitario giornalisti della Campania aveva avviato un progetto per ricostruire l'Unione cronisti.