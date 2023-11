È morta Alessandra Origo, da vent’anni da tutor alla scuola di Giornalismo del Suor Orsola Benincasa Il messaggio di cordoglio del Suor Orsola Benincasa per la scomparsa della giornalista: “Gli ex allievi in queste ore ci stanno testimoniando il loro profondo dolore per la perdita di una grande ‘Maestra’ “

A cura di Redazione Napoli

Alessandra Origo

Lutto nel mondo del giornalismo napoletano: è morta dopo una malattia Alessandra Origo, giornalista professionista, per molti anni all'ufficio stampa dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 e per due decenni stimato tutor della scuola professionale dell'Istituto universitario "Suor Orsola Benincasa"di Napoli.

Il tutor nei master post-laurea di solito viene individuato fra giornaliste o giornalisti di grande esperienza ed empatia, capaci di comunicare la propria passione e competenza agli aspiranti cronisti che vengono seguiti per i due anni del master post-laurea, fino all'esame di Stato professionale. Esame il cui superamento, in Italia, è requisito fondamentale per essere iscritti all'albo dei professionisti in seno all'Ordine dei Giornalisti.

È l'Unisob a dare notizia della prematura scomparsa di Alessandra Origo, con una nota sui suoi canali social, in cui esprime cordoglio per la perdita: