È morto Gino Briglione, storico membro dei Gipsy Fint e professore d’arte

I funerali di Gino Briglione, una vita dedicata all’arte, si svolgeranno oggi, 29 gennaio, a Lago Patria, a Giugliano, nella provincia di Napoli.
A cura di Valerio Papadia
Lutto nel mondo della musica e dello spettacolo a Napoli: è morto Gino Briglione, storico componente dei Gipsy Fint e professore d'arte. Ad annunciare la morte del musicista è stato il figlio: "Professore. Attore. Regista. Papà. Con profondo dolore comunico che mio padre ci ha lasciati. Gino Briglione. Grazie a chi vorrà ricordarlo con un pensiero" ha scritto. Briglione era stato sin da subito un membro dei Gipsy Fint, il gruppo musicale comico e satirico – che si ispirava, anche nell'abbigliamento, ai ben più noti Gipsy King – fondato negli anni Novanta da Giuseppe Maiulli e che, all'inizio degli anni Duemila, aveva conosciuto anche una popolarità nazionale sulle reti Mediaset.

Oltre che alla musica, Gino Briglione si era dedicato anche alla recitazione: nel corso della sua carriera, infatti, negli anni Ottanta ha recitato in film come "O' surdato nnammurato" e soprattutto in un piccolo cult come "Mi manda Picone" di Nanni Loy. Briglione, però, l'arte non la praticava soltanto, ma la insegnava: per anni, infatti, è stato un professore alla scuola media Don Salvatore Vitale di Lago Patria, a Giugliano, nella provincia di Napoli, territorio in cui viveva e al quale era molto legato.

Oggi i funerali di Gino Briglione

Tra i tanti messaggi di cordoglio per la morte di Briglione, è arrivato anche quello di Giuseppe Maiulli, come detto fondatore dei Gipsy Fint. "Un pezzo di me è andato via, quanta strada… quanta vita… quanti sogni realizzati insieme… Ciao Gino" ha scritto Maiulli. I funerali di Gino Briglione si svolgeranno oggi, giovedì 29 gennaio, alle ore 15.30, presso la parrocchia Sacra Famiglia di Lago Patria.

