È morto Franco Leo, il tetraplegico che aveva corso la maratona di New York in carrozzina Il 53enne di Bellizzi, nella provincia di Salerno, aveva coronato pochi giorni fa il suo sogno: in carrozzina, spinta dal fratello, aveva corso la famosa maratona.

A cura di Valerio Papadia

Dario e Franco Leo alla maratona di New York

Una intera comunità, quella di Bellizzi, nella provincia di Salerno, è in lacrime per la morte di Franco Leo, che si è spento all'età di 53 anni. La storia di Franco, della sua tenacia e della sua determinazione erano balzate agli onori delle cronache, nazionali e non, soltanto pochi giorni fa: lo scorso 6 novembre, infatti, il 53enne aveva realizzato un suo grande sogno e aveva corso la famosa maratona di New York in carrozzina, spinta dal fratello Dario.

Il messaggio del fratello: "Sei stato di ispirazione"

Proprio il fratello Dario, che aveva aiutato Franco a coronare il suo sogno di partecipare alla maratona più nota al mondo, sui social ha scritto: "Porterò avanti il sogno di tanti altri ragazzi che hanno preso ispirazione dalla tua testa dura". I funerali di Franco Leo si svolgeranno nella giornata di oggi, giovedì 17 novembre, alle ore 15.30, nella chiesa parrocchiale di via Torino a Bellizzi. Dopo le esequie, Franco Leo sarà sepolto nel cimitero di Montecorvino Pugliano.

Il sogno di Franco: correre la maratona di New York

Come già detto, la storia di Franco e del fratello Dario aveva avuto, nelle scorse settimane, una risonanza mondiale. Grazie a una carrozzina su misura, in carbonio, realizzata da un artigiano di Reggio Emilia, Franco aveva potuto coronare il suo sogno. Ospite, insieme a Dario, del console generale italiano a New York, il 6 novembre scorso Franco aveva corso la maratona; Dario aveva spinto la carrozzina, completando i 42 chilometri in 4 ore, 15 minuti e 31 secondi.