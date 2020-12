Il ginecologo napoletano Stefano Ansaldi è l'uomo ucciso a Milano durante una rapina. L'uomo, 65 anni si trovava nel capoluogo meneghino quando nel tardo pomeriggio di oggi è stato accoltellato alla gola, con ogni probabilità da rapinatori che poco prima potrebbero aver rapinato anche un settantenne nella vicina stazione della metropolitana. La vicenda tuttavia è ancora poco chiara, ed i carabinieri di Milano indagano a tutto campo ed in ogni direzione.

Stefano Ansaldi, nato a Benevento nel 1955, viveva a Napoli dove lavorava come ginecologo in uno studio privato in pieno centro cittadino. Laureatosi in medicina e chirurgia alla Seconda Università di Napoli nel 1981, era poi divenuto medico chirurgo iscritto all'albo provinciale sannita. Si trovava a Milano probabilmente per una visita occasionale, ed era in pieno centro, a ridosso della stazione centrale di piazza Duca d'Aosta, quando è avvenuta la vicenda.

Stando a quanto ricostruito finora, Ansaldi stava passeggiando su via Macchi, nei pressi di un edificio con un'impalcatura coperta da teli di plastica, quando è avvenuta l'aggressione. Un fendente alla gola che non gli lasciato scampo: è morto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. Il corpo è stato portato in una camera mortuaria, a disposizione degli inquirenti mentre la strada dove è avvenuto il fatto è stata parzialmente chiusa. Poco prima, due persone (forse stranieri, stando alle prime indiscrezioni filtrate ma non confermato), avevano rubato portafoglio ed orologio ad un settantenne che si trovava poco distante, nei pressi della stazione "Caiazzo" della metropolitana di Milano. Le due vicende potrebbero essere collegate: poco distante da via Macchi, all'angolo con via Scarlatti dove è avvenuto l'omicidio, ritrovati anche un coltello da cucina ed un orologio, che potrebbero essere rispettivamente arma del delitto e parte della refurtiva, forse abbandonati da chi aveva colpito poco prima. Carabinieri che hanno diramato una vera e propria caccia all'uomo in tutto il capoluogo lombardo.