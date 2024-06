video suggerito

È ai domiciliari ma prova a rubare il ferro delle ringhiere dal piano di sopra: arrestato Arrestato un 55enne di Giugliano: era ai domiciliari ma lo hanno trovato al piano di sopra mentre tentava di rubare delle ringhiere di ferro da un balcone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Stava cercando di rubare delle ringhiere di ferro dal sesto piano di un palazzo dove lui stesso viveva, nonostante si trovasse ai domiciliari pochi piani più sotto. Protagonista della vicenda un 55enne di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, che ora è stato arrestato e dovrà rispondere dei reati di evasione (per aver violato i domiciliari a cui era stato sottoposto) e per tentato furto (per aver tentato di rubare delle ringhiere in ferro). Sotto sequestro l'attrezzatura utilizzata, tra cui una smerigliatrice.

Tutto è accaduto nei pressi di via Bosco a Casacelle, in pieno centro a Giugliano, nella zona delle case popolari. Quando una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia locale si è trovata a passare, ha notato un uomo sul balcone al sesto piano di un palazzo, e hanno pensato ad un "banale" topo d'appartamento. L'uomo infatti stava tagliando le ringhiere di ferro con gli attrezzi da lavoro, credendo forse di passare inosservato. E invece i carabinieri, che si fermano, scoprono che là non dovrebbe esserci nessuno perché l'appartamento è disabitato da tempo, ma anche che l'uomo stesso è una loro conoscenza, visto che si trattava di un 55enne sottoposto agli arresti domiciliari e che avrebbe dovuto trovarsi al secondo piano di quella stessa palazzina. E invece, si era dedicato ad un'altra attività. Alla fine, l'uomo è stato arrestato e deve ora rispondere di evasione e di tentato furto. I vigili del fuoco, invece, sono giunti sul posto e hanno proceduto alla messa in sicurezza delle inferriate divelte dall'uomo con la smerigliatrice, finita sotto sequestro.