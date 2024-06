video suggerito

Duplice omicidio nel Casertano: due uomini uccisi a pochi metri, uno aveva un telefono in mano Le vittime viaggivano a bordo di una Bmw. I cadaveri ritrovati tra Succivo e Orta di Atella, all’uscita dell’Asse Mediano. Indagano i carabinieri: ipotesi agguato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

185 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due uomini uccisi ritrovati a pochi metri l'uno dall'altro nel Casertano. Il duplice omicidio è avvenuto, oggi pomeriggio, sabato 15 giugno 2024. I corpi senza vita dei due uomini sono stati ritrovati dai carabinieri tra Succivo e Orta di Atella, all'uscita dell'Asse Mediano, attorno alle ore 15,00. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Uno dei cadaveri era all'interno di una Bmw bianca. L'altro si trovava poco distante, a una decina di metri. Quest'ultima vittima, forse, stava cercando di allontanarsi nel disperato tentativo si sfuggire ai sicari. L'uomo sembra impugnasse un cellulare nella mano. Al momento non sono stati resi noti altri dettagli. Sul posto i carabinieri della compagnia di Marcianise, che indagano sull'accaduto, al momento non si esclude alcuna pista, anche se la dinamica sembra essere stata quella di un agguato.

L'ipotesi dell'agguato

Il duplice omicidio è avvenuto in una strada trafficatissima. La Bmw è rimasta ferma al centro della strada, in mezzo a tante altre auto che si sono fermate. Sul posto anche molte persone che si sono avvicinate per cercare di capire cosa stesse succedendo. Uno dei corpi è stato ritrovato all'interno dell'automobile, riverso in una pozza di sangue, sul lato del passeggero anteriore. L'altro, invece, era all'esterno dell'auto, ad una decina di metri. Steso a faccia in giù. Potrebbe essere stato colpito alle spalle mentre tentava di fuggire. Ancora presto per fare considerazioni sull'accaduto. Sul posto ci sono gli investigatori dell'Arma dei Carabinieri, la scientifica e il magistrato di turno. Le forze dell'ordine stanno eseguendo i rilievi e cercando di trovare testimonianze che possano aiutare a ricostruire quanto accaduto. Tra le ipotesi, come detto, c'è quella che possa essersi trattato di un agguato organizzato in grande stile.