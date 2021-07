Due turiste francesi positive al Covid19 a Capri: per loro è scattata la quarantena, per evitare la diffusione del contagio sull’isola dichiarata Covid free negli scorsi mesi dopo una massiccia campagna di vaccinazione. Le due sorelle erano state vaccinate con la prima dose di vaccino anti-Covid19 ed erano da sole sull’Isola Azzurra. Hanno scoperto della positività tramite un tampone in farmacia e subito, molto responsabilmente, si sono messe in isolamento, prima di essere accompagnate in una struttura Covid dove trascorreranno la quarantena per 15 giorni.

L'Asl: "Avevano avuto la prima dose di vaccino"

L’Asl Napoli 1 Centro ha comunicato che sono stati già tracciati i loro contatti. Le due turiste positive sono state individuate sabato 10 luglio 2021, dopo un test rapido anti-Covid in farmacia. “I controlli già previsti per mantenere l’Isola di Capri Covid Free – spiega l’Asl Napoli 1 Centro – hanno consentito di rilevare la positività dei turisti a poche ore dal loro sbarco. L’esito del tampone antigienico rapido è stato poi confermato nelle prime ore di questa notte dal risultato del tampone molecolare".

"I due turisti – conclude l'Asl – risultano già vaccinati in prima dose, allo stato sono asintomatici, sono stati immediatamente isolati e l’indagine epidemiologica non ha individuato contatti stretti da porre in quarantena. L'autorità comunale e l’ASL hanno collaborato fin dal primo momento mettendo in campo tutte le azioni utili già previste nell’ambito delle intese intercorse per il verificarsi di casi positivi sull’Isola”. Proseguono quindi gli sforzi per mantenere l'isola Covid free.