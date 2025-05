video suggerito

Due studi dentistici sequestrati tra Napoli e Caserta: erano gestiti da finti medici Due studi dentistici abusivi, uno a Castel Volturno e l'altro a Bagnoli, sono stati sequestrati dalla GdF di Caserta. Erano gestiti da due finti medici.

A cura di Vincenzo Cimmino

Uno degli studi dentistici abusivi sequestrati dalla Guardia di Finanza

Due studi dentistici abusivi, gestiti da finti medici, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Caserta. I locali, uno a Castel Volturno (in provincia di Caserta) e l'altro a Bagnoli (quartiere dell'area occidentale di Napoli), erano gestiti da due soggetti che esercitavano la professione medica odontoiatrica senza averne alcun titolo. I finti dentisti, sprovvisti della laurea magistrale in Medicina e Chirurgia o di quella in Odontoiatria e Protesi Dentaria, effettuavano cure odontoiatriche mettendo in serio pericolo la salute degli ignari pazienti. I due, ovviamente, non erano nemmeno iscritti al relativo ordine professionale.

I finanzieri della Compagnia di Mondragone, sotto la guida della Procura sammaritana, hanno scoperto la grave irregolarità dopo giorni di indagini, appostamenti, raccolta di testimonianze e perquisizioni. I militari, giunti nei due studi in cui operavano i sedicenti dentisti, oltre a scoprire condizioni igienico sanitarie insufficienti, e che quindi mettevano ancora di più in pericolo la salute degli utenti, hanno anche potuto appurare che venivano completamente disattese le norme che regolano lo smaltimento di rifiuti pericolosi a rischio infettivo e chimico.

Il sequestro probatorio è scattato sui due studi abusivi e su tutte le relative attrezzature, strumentazioni sanitarie e farmaci presenti, in modo da impedire la prosecuzione delle attività abusive, proteggendo i pazienti da eventuali danni causati da operatori non qualificati. Le attività hanno anche permesso di rinvenire una abbondante documentazione che aiuterà le forze dell'ordine a ricostruire il volume d’affari degli studi. Questi, infatti, erano totalmente sconosciuti al fisco in quanto sprovvisti di partita iva e attraverso l'analisi dei documenti rinvenuti si potranno recuperare i mancati versamenti sugli introiti accumulati illecitamente.