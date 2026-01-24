napoli
Due rapine a mano armata in pochi minuti ai distributori di benzina a Qualiano, nel Napoletano

Due colpi in pochissimi minuti ad altrettanti distributori di benzina ieri pomeriggio: oggi due sospetti arrestati dalla Polizia di Stato, apprende Fanpage.it.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Due rapine a mano armata in pochi minuti a distributori di benzina a Qualiano, nel Napoletano. A quanto apprende Fanpage.it, due sospetti sono stati arrestati poco dopo dalla Polizia di Stato. I colpi sono avvenuti nella giornata di ieri venerdì 23 gennaio, a brevissima distanza l'uno dall'altro.

