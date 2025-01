video suggerito

Due ragazzini rapinano un uomo ad Acerra. Inseguiti e arrestati con la mamma: a casa 18 kg di droga Rapina in strada ad Acerra. Pistola puntata e botte: arrestati due ragazzini. Nei guai anche la mamma, in casa aveva 18 kg di droga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

40 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due ragazzini di 16 e 17 anni rapinano un uomo in strada ad Acerra. Gli portano via 60 euro e prima di fuggire lo picchiano, colpendolo col calcio della pistola in testa. Sul posto arrivano i carabinieri che, raccolgono le testimonianze e poi iniziano l'inseguimento, utilizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in strada. Arrivano in un appartamento. Bussano e in casa ci sono i due ragazzini e la mamma 35enne e suo fratello 26enne. Ma non solo. I militari dell'Arma trovano anche 18 kg di droga. A quel punto per tutti e quattro scattano le manette. I due minori finiranno nel centro di prima accoglienza per minori, la 35enne e suo fratello di 26 anni nei carceri di Secondigliano e Poggioreale.

Le indagini lampo dei carabinieri ad Acerra

La storia risale alla mattinata di ieri, sabato 4 gennaio 2025. La vittima dei due baby-rapinatori è un residente di Acerra, comune dell'area nord di Napoli. L'uomo sta passeggiando tranquillamente in strada, quando viene accostato dai due ragazzini. I due gli puntano la pistola in faccia e gli intimano di consegnargli i soldi. L'uomo consegna 60 euro. I due però lo colpiscono alla testa col calcio dell’arma e poi fuggono.

In casa nascosti 18 kg di droga

A questo punto partono le indagini lampo dei carabinieri. I militari intervengono, raccolgono la versione della vittima e analizzano le immagini di video-sorveglianza di decine di attività commerciali. Passano poche ore e tutti gli indizi puntano verso la casa di una 35enne. Dalla rapina sono passate poche ore. I carabinieri bussano alla porta della casalinga acerrana. In casa, infatti, i carabinieri troveranno 100 grammi di cocaina, 100 di marijuana e 18 chili di hashish. E ancora materiale per il confezionamento delle dosi e 13 munizioni calibro 12. Il tutto viene sequestrato. Per i quattro occupanti, come detto, scattano, invece, le manette.