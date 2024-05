video suggerito

Due poliziotti picchiati da un ambulante in via Toledo: turisti si mettono in mezzo e lo fanno scappare Due agenti della Polizia Locale di Napoli sono stati aggrediti da un ambulante, che vendeva borse false in via Toledo: alcuni turisti sono intervenuti in favore del venditore, favorendone la fuga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Due agenti della Polizia Municipale di Napoli sono rimasti feriti durante un intervento in via Toledo: i due poliziotti sono stati picchiati da un ambulante, che vendeva borse contraffatte sulla pubblica via nel cuore della città. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 maggio, gli agenti, appartenenti all'Unità Operativa Avvocata, sono intervenuti in via Toledo, nei pressi della sede del Banco di Napoli, dove hanno fermato un uomo, trovato in possesso di borse contraffatte, che esponeva su un lenzuolo adagiato sul marciapiede.

L'uomo ha opposto resistenza e, al fine di evitare il sequestro della merce, ha aggredito i due agenti della Municipale, richiamando nel contempo l'attenzione dei passanti. Alcune persone, tra cui dei turisti spagnoli, sono così intervenuti in soccorso all'ambulante, favorendone la fuga e impedendo agli agenti di portare a termine l'intervento.

La Polizia Municipale ha così avviato le opportune indagini per identificare l'ambulante fuggito, nonché le persone che sono intervenute in sua difesa, ostacolando il lavoro degli agenti. Soccorsi, i poliziotti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 6 giorni.