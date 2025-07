Due interventi alle valvole cardiache senza usare bisturi al Policlinico Nuovo di Napoli

Immagine di repertorio

Due interventi al cuore senza bisturi: due interventi eseguiti all'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli: grande soddisfazione al Policlinico Nuovo partenopeo, come spiegato anche dal dottor Giovanni Esposito, direttore del Dipartimento di Scienze cardiovascolari, diagnostica per immagini e rete tempo dipendente delle emergenze cardiovascolari dell'Azienda federiciana e coordinatore del team multidisciplinare che ha eseguito i due interventi innovativi. "Questa procedura, altamente specialistica e praticata solo in pochi centri in Italia, prevede l'inserimento di una valvola biologica attraverso la vena femorale, senza la necessità di un intervento chirurgico a cuore aperto. Si tratta dell'unica opzione terapeutica per pazienti ad alto rischio operatorio, esclusi sia dalla chirurgia tradizionale sia da altre tecniche meno invasive", ha spiegato il dottor Esposito.

Si tratta di interventi che riguardano due impianti transcatetere della valvola tricuspide, eseguiti senza bisturi, che permettono di curare pazienti affetti da insufficienza della valvola tricuspide severa, una malattia cardiaca spesso invalidante per la quale, fino ad oggi, non esistevano alternative terapeutiche nei casi più complessi, come spiegato dall'ospedale stesso, e che colpisce il 2-3% della popolazione adulta. Di fatto, la valvola non si chiude correttamente durante la contrazione del cuore, permettendo al sangue di rifluire nell'atrio destro, causando così problemi anche gravi e ricoveri frequenti. Da qui, dunque, gli interventi per farla "riaprire" correttamente e permettere ai pazienti di tornare ad una vita quotidiana libera da problemi.