Due incidenti mortali nella notte di Capodanno in provincia di Napoli. Sulle strade forte nebbia Tragico bilancio sulle autostrade campane della notte di San Silvestro. Morte due donne, di 32 e 72 anni.

A cura di Redazione Napoli

Due incidenti mortali nella notte di San Silvestro hanno funestato il passaggio tra 2024 e 2025 in provincia di Napoli. Il primo sull'autostrada A16 Napoli-Canosa all'altezza di Pomigliano d'Arco. Dalla sera di ieri una fitta nebbia ha reso complicato camminare lungo le arterie veloci. Un autobus in marcia ha iniziato a rallentare fino a fermarsi e l'auto immediatamente dietro, decelerando è stata tamponata violentemente da un altro veicolo: morta la passeggera, una donna di 32 anni.

Altro incidente mortale sull'autostrada Caserta-Salerno A30, all'altezza di Nola, dove un'auto che aveva rallentato è stata tamponata violentemente da un'altra vettura. Nell'impatto è deceduta una donna di 72 anni.

A testimonianza delle difficili condizioni di percorribilità, l'A30 Caserta-Salerno, nel tratto tra Nola e Nocera Pagani è stato poi chiuso in entrambe le direzioni, per la presenza di nebbia che riduceva la visibilità ad appena 30 metri. Autostrade per l'Italia segnala sul quadrante Napoli Nord, allacciamento A1/A3 banchi di nebbia con visibilità ridotta a 50 metri. Il fenomeno dovrebbe andare via via in miglioramento nel corso della mattinata, grazie all'azione del sole.