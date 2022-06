Due imputati per l’omicidio di Maurizio Cerrato tra gli arrestati nel blitz di Torre Annunziata Tra i 12 destinatari delle misure cautelari dell’inchiesta anticamorra a Torre Annunziata figurano anche due imputati per la morte di Maurizio Cerrato, ucciso per un parcheggio nell’aprile 2021.

A cura di Nico Falco

Maurizio Cerrato e la figlia

Tra i destinatari delle misure cautelari eseguite oggi dai carabinieri a Torre Annunziata contro il clan Gallo-Cavalieri e il "Quarto Sistema" figurano anche due degli imputati per l'omicidio di Maurizio Cerrato, ucciso per un parcheggio il 19 aprile 2021. Si tratta di Antonio Cirillo, reo confesso di avere accoltellato il custode del Parco Archeologico di Pompei, e di Giorgio Scaramella; per gli inquirenti sono entrambi affiliati ai clan con posizioni di vertice.

Nell'inchiesta che ha portato agli arresti scattati all'alba di oggi figura, anche lei destinataria di misura cautelare in carcere, Rosa Scaramella, sorella di Giorgio, pure lei coinvolta nella barbara aggressione mortale al 61enne: è la donna che, secondo le ricostruzioni, cominciò la discussione con Maria Adriana Cerrato, figlia della vittima, perché la ragazza aveva spostato una sedia per parcheggiare l'automobile e aveva così occupato un tratto di strada che quella famiglia, e ormai da anni, riteneva di propria proprietà. Dalle immagini presenti su Google è possibile vedere che quel posto era stato occupato da quella stessa famiglia da oltre dieci anni.

Cerrato intervenne in difesa della figlia e fu aggredito e ferito a morte: in quattro lo colpirono con un cric al volto e poi tennero fermo mentre lo accoltellavano davanti alla ragazza. I fermi per quell'omicidio erano scattati quattro giorni dopo, eseguiti dai carabinieri: erano finiti in manette anche Francesco Cirillo, padre di Antonio, e Domenico Scaramella, fratello di Giorgio. I quattro sono stati rinviati a giudizio nell'aprile scorso. Domani ci sarà una nuova udienza nel Tribunale di Torre Annunziata, verrà ascoltata Maria Adriana Cerrato.