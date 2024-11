Due furti di gioielli in casa: è stata la babysitter. I proprietari la incastrano con le telecamere

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Non volevano credere che la responsabile dei furti di gioielli avvenuti nella loro abitazione fosse proprio la baby sitter della quale si fidavano e che si occupava dei loro figli; eppure, hanno dovuto arrendersi all'evidenza delle immagini delle telecamere installate in casa. A Meta di Sorrento, nella provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato una donna di 55 anni per furto.

La famiglia presso la quale la donna lavorava, una giovane coppia, l'aveva assunta in estate, poiché bisognosa proprio di una baby sitter. La 55enne conquista subito la fiducia di genitori e bambini ma, nel settembre scorso, qualcosa turba la serenità della casa: ignoti si introducono nell'abitazione e rubano alcuni gioielli. Sembrerebbe un episodio isolato, ma ad ottobre avviene un altro furto di gioielli.

Per i carabinieri la sospettata principale è proprio la baby sitter, ma inizialmente i padroni di casa rifiutano di credere che quella donna alla quale hanno affidato i propri figli possa essere capace di tanto. Alla fine, però, si convincono e, seguendo il consiglio dei militari dell'Arma, installano delle telecamere in casa all'insaputa di tutti. E così, un pomeriggio, quando la 55enne è sola in casa, le telecamere la immortalano mentre apre la cassaforte e prende alcuni gioielli. I carabinieri, da remoto, assistono alla scena e in un attimo sono già fuori dall'abitazione, in attesa che la donna esca con il maltolto: la 55enne è stata così arrestata, mentre la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.