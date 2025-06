video suggerito

Due bombe al postamat in provincia di Avellino, il botto sentito in tutto il paese. Ladri in fuga con i soldi All'alba di oggi, ignoti hanno fatto esplodere lo sportello automatico dell'ufficio postale di Bisaccia, in provincia di Avellino. Indagano i carabinieri: bottino da quantificare.

A cura di Valerio Papadia

Due esplosioni così violenti che sono state avvertite in tutto il paesino, svegliato di soprassalto alle prime luci di oggi, lunedì 16 giugno. A Bisaccia, nella provincia di Avellino, intorno alle 4 di oggi ignoti hanno fatto esplodere lo sportello automatico, il postamat, dell'ufficio postale locale, che sorge in via Roma: sono state due le deflagrazioni udite dagli abitanti. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bisaccia che, al loro arrivo, hanno riscontrato un principio di incendio nel vano postamat: le fiamme sono state prontamente domate.

Il bottino non è stato ancora quantificato

I vigili del fuoco hanno poi proceduto con le operazioni di verifica e messa in sicurezza dell'area: le due esplosioni hanno provocato danni ai locali interni dell'ufficio postale, ma per fortuna non hanno coinvolto persone, vista l'ora nella quale si sono verificate le deflagrazioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi, che hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e hanno avviato le indagini per identificare i responsabili dell'azione criminale; ancora da quantificare il bottino che i malviventi sono riusciti a portare via.