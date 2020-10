Un violento incidente avvenuto all'alba di questa mattina ha svegliato i residenti di via Comunale Napoli, nel quartiere partenopeo di Pianura. Due le automobili coinvolte, sebbene dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che una delle due fosse parcheggiata in strada, con l'altra che invece le si sarebbe schiantata contro. La dinamica è ancora in corso di accertamento: ma le due automobili sono completamente distrutte. Sul posto anche le forze dell'ordine che stanno cercando di effettuare i rilievi necessari per capire cosa sia accaduto.

Non ci sono stati fortunatamente feriti: i due giovani a bordo dell'automobile che transitava per via Comunale Napoli prima di perdere il controllo se la sono cavata con qualche graffio e ferite di poco conto. Ben più gravi i danni riportati da entrambe le vetture, che invece sono praticamente da rottamare. L'impatto è avvenuto nel tratto finale di via Comunale Napoli, prima dell'arrivo all'incrocio con via Parroco Simeoli, via dell'Avvenire e via Luigi Santamaria: la strada è particolarmente nota perché, pur essendo molto stretta e a senso unico, non ha marciapiedi e le automobili dei residenti sono spesso parcheggiate da un lato della carreggiata. Ma nonostante questo, le automobili che transitano su via Comunale Napoli sfrecciano a tutta velocità, trattandosi di un tratto privo di curve, e gli incidenti sono così abbastanza frequenti. Molti dei residenti si lamentano che questi episodi avvengono soprattutto di notte, quando le strade sono ulteriormente libere dai pedoni ma al contempo con scarsa illuminazione: un mix di fattori che potrebbe aver contribuito all'impatto avvenuto nelle scorse ore.