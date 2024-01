Due arcobaleni sul Sentiero degli Dei ad Agerola: “Un incanto che lascia senza fiato” Un doppio arcobaleno è apparso sul Sentiero degli Dei di Agerola: lo scatto condiviso dal Comune agerolese. “Un incanto che lascia senza fiato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un doppio arcobaleno che illumina il Sentiero degli Dei di Agerola: lo scatto, pubblicato dal comune agerolese, ha fatto rapidamente il giro della Rete. "Un caleidoscopio di colori che riscalda il cuore e rasserena l’anima", spiega in una nota il Comune, "Quanto è bello l’arcobaleno che sovrasta Agerola. Un incanto che lascia senza fiato, una magia che rende unica la nostra meravigliosa terra".

Un'immagine che resterà a lungo iconica: del resto, la zona è già ben nota per il Sentiero degli Dei, il famoso sentiero escursionistico che percorre i Monti Lattari, attraversando la Costiera Amalfitana e la Costiera sorrentina. Un percorso lungo poco meno di 8 chilometri, dalla frazione di Bomerano ad Agerola alla località di Nocelle, a sua volta frazione di Positano. Il tutto, attraversando i vari borghi della costiera sorrentino-amalfitana. Un nome, quello di Sentiero degli Dei, che si rifà alla tradizione classica: la leggenda, infatti, racconta che fu il sentiero che gli Dei greci intrapresero per salvare Ulisse dalle sirene che si trovavano sull'isola che oggi è isola de Li Galli, al largo di Positano. Usato nei secoli come mulatteria, oggi è stata trasformata in un percorso escursionistico di difficoltà "facile", da percorrere in circa 4 ore. E che permette di osservare panorami mozzafiato mentre si attraversa la costiera dal golfo di Sorrento a quello di Amalfi.