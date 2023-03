Due 17enni feriti a coltellate a cosce e braccia a Villaricca: trasportati al Pronto Soccorso I due ragazzi, entrambi di Marano, aggrediti in via Enrico Fermi: prognosi di 10 giorni. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Due 17enni feriti con coltellate a cosce e braccia in strada in piena notte. L'aggressione è avvenuta a Villaricca, comune dell'area nord di Napoli. I due ragazzi, entrambi incensurati e originari di Marano, altro comune dell'hinterland partenopeo, sarebbero stati aggrediti da sconosciuti. Ma la loro versione è ancora al vaglio degli investigatori. I feriti sono poi stati trasportati presso il pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano in Campania, dove hanno ricevuto le prime cure mediche del caso. Il personale sanitario li ha refertati, poi, con 10 giorni di prognosi per la guarigione, ciascuno. Ma avrebbero riportato solo ferite di lieve entità e non sarebbero gravi.

L'aggressione a Villaricca in piena notte

Ancora da ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Stazione di Villaricca che sono intervenuti in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, i due ragazzi sarebbero stati aggrediti da sconosciuti in Via Enrico Fermi, nel comune di Villaricca, attorno all'una di notte. Si tratta di due 17enni maranesi, incensurati, entrambi verosimilmente feriti con un’arma da taglio. Il primo ragazzo è rimasto ferito alla coscia sinistra, la prognosi è di 10 giorni. L’altro alla coscia destra e all’avambraccio sinistro, identica la prognosi.

Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare i due sarebbero stati colpiti da sconosciuti. Intanto, proseguono le indagini dei carabinieri per chiarire dinamica e matrice dell'episodio. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per cercare di individuare e identificare gli eventuali aggressori e ricostuire il tragitto che potrebbero aver seguito.