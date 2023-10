Droga tra Pianura e Rione Traiano, corriere insospettabile arrestato con 3 chili di cocaina Un 55enne è stato bloccato dai poliziotti a Napoli Ovest, in casa aveva 3 chili di droga. Le indagini sui rapporti tra i clan di Pianura e quelli di Soccavo.

A cura di Nico Falco

Capacità di osservare e di interpretare, di capire al primo sguardo: occhio clinico, si potrebbe dire. E l'intuito, quello innato e quello che si acquisisce con l'esperienza. È stato grazie a questi che i poliziotti del commissariato di Pianura, nella periferia Ovest di Napoli, hanno stretto le manette ai polsi di un corriere della droga, che faceva la spola tra il quartiere e quello limitrofo di Soccavo: in casa sua sono stati trovati tre panetti di cocaina da un chilo ciascuno, poco più di centomila euro di valore di mercato, guadagno potenziale da oltre mezzo milione di euro nelle piazze di spaccio.

L'identikit di P. S., napoletano di 55 anni, è quello del classico insospettabile: nessun precedente penale di rilievo, nessuna frequentazione "pericolosa" nota. L'ideale per il trasporto di grossi carichi, insomma. Gli agenti lo hanno notato mentre, in sella al suo scooter, si spostava frequentemente da via Montagna Spaccata, la strada principale che attraversa Pianura, fino al Rione Traiano, e in particolare il rione della 99, fortino del clan Sorianiello, individuato dagli inquirenti come tra i maggiori trafficanti di armi e di stupefacenti dell'area Ovest.

I poliziotti hanno tenuto d'occhio i suoi movimenti e alla fine, durante l'ennesimo passaggio, lo hanno bloccato nei pressi della rotatoria di San Giustino, proprio all'ingresso del quartiere. Dopo il controllo personale e del veicolo, il passo successivo è stata la perquisizione in casa. Ed è stato lì che, in una nicchia coperta da un pannello, i poliziotti hanno rinvenuto i tre involucri, per un peso complessivo di circa 3,2 chili; l'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione di stupefacenti, ulteriori indagini sono in corso per capire per conto di chi custodisse gli stupefacenti e gli eventuali collegamenti con la malavita organizzata di Pianura.