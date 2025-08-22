napoli
Droga e soldi nascosti negli slip: fermati due giovani ad Afragola

Due giovani sono stati sottoposti a fermo dalla Polizia Municipale ad Afragola, nella provincia di Napoli, poiché trovati in possesso di sostanze stupefacenti.
A cura di Valerio Papadia
Intensa attività di controllo del territorio, soprattutto in relazione ai fenomeni legati alla Terra dei Fuochi, furti, reati predatori e spaccio di sostanze stupefacenti, quella messa in campo ad Afragola, nella provincia di Napoli, dalla Polizia Municipale, guidata dal comandante Antonio Piricelli. Durante i controlli, mentre si trovavano nella centrale piazza Gianturco, gli agenti hanno notato uno scooter con due persone a bordo che presentavano atteggiamenti sospetti. Quando i due soggetti a bordo del ciclomotore si sono fermati davanti a un distributore automatico di bevande, gli agenti li hanno fermati per un controllo di routine, invitandoli a fornire le proprie generalità.

Uno dei due soggetti, però, ha opposto resistenza, tuttavia senza successo. I poliziotti hanno sottoposto i due giovani a perquisizione rinvenendo, addosso a uno di loro, 19 involucri contenenti droga e 330 euro in contanti: la sostanza stupefacente e il denaro erano nascosti negli slip. Pertanto, al termine dei controlli, i due soggetti sono stati sottoposti a fermo e condotti negli uffici del Comando della Polizia Municipale di Afragola per le formalità del caso.

Cronaca
