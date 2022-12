Droga con il logo di The Punisher venduta ai turisti di Sorrento: arrestato spacciatore Arrestato uno spacciatore a Sorrento: vendeva pasticche di ecstasy con il logo della serie tv The Punisher. Tra i “clienti” anche turisti statunitensi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una delle pasticche con il logo di The Punisher

Pasticche di ecstasy con il logo della serie tv The Punisher sequestrata in Costiera Sorrentina: arrestato anche uno spacciatore, che non sé aveva anche trecento dollari statunitensi in banconote di piccolo taglio. La scoperta dei Carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sorrento è avvenuta durante una perquisizione scattata ai danni di un 47enne di Sant'Agnello già noto alle forze dell'ordine. L'uomo aveva con sé 7 pasticche con il logo della nota serie tv spin-off di Daredevil, oltre a 22 grammi di hashish e a trecento dollari in contanti.

L'ecstasy "griffata" The Punisher

Le pasticche con il logo di The Punisher sono risultate essere di MDMA, più comunemente note come pasticche di ecstasy, una delle droghe più pericolose in circolazione: l'ecstasy infatti può portare al decesso nel caso chi ne faccia uso segua anche un terapia medico-farmacologica di qualsiasi tipo. In particolare, tra le combinazioni letali c'è l'utilizzo di ecstasy da parte di chi usa soprattutto farmaci antidepressivi, o anche pillole di viagra. Senza contare che provocano, come si evince dalle relazioni del Dipartimento per le Politiche Antidroga, maggiore pressione arteriosa, maggiore frequenza cardiaca, mancanza di respiro, battiti cardiaci irregolari, collasso cardiovascolare, anoressia e danni irreversibili al cervello.

L'arresto dello spacciatore

Il 47enne è stato così arrestato e si trova ora in regime di domiciliari in attesa di giudizio. Dovrà infatti rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio: i contanti statunitensi lasciano intendere che l'uomo avesse venduto anche a cittadini provenienti dagli States, con molta probabilità turisti in vacanza nella penisola sorrentina, delle pasticche di ecstasy "griffate" The Punisher. Pasticche di ecstasy il cui prezzo si aggira, come da relazione annuale del Parlamento, attorno ai 30 euro a pasticca.