Droga allo Chalet Bakù di Scampia, arrestato il ras Raia, fratello del boss degli Abete-Notturno La polizia ha arrestato per droga Antonio Raia, fratello del boss Costantino degli Abete-Notturno di Scampia: è stato bloccato nella zona della piazza di spaccio dello Chalet Bakù.

A cura di Nico Falco

Gli agenti del commissariato Scampia della Polizia di Stato hanno arrestato il 51enne Antonio Raia, fratello di Costantino Raia, boss del clan Abete-Notturno di Scampia, con roccaforte proprio nella zona della piazza di spaccio cosiddetta Chalet Bakù, una delle più importanti del quartiere. L'uomo è stato intercettato durante un servizio antidroga in via Federico Fellini e bloccato dopo un tentativo di fuga.

Le manette sono scattate nel pomeriggio di ieri, 13 febbraio. Gli agenti, in pattugliamento, hanno notato tre uomini sotto i porticati che al loro arrivo si sono rapidamente allontanati e sono entrati nel palazzo. I poliziotti li hanno inseguiti e sono riusciti a bloccare uno di loro, successivamente identificato nel 51enne Antonio Raia; l'uomo era in possesso di 780 euro in contanti e aveva, divisi in tre buste, 23 cilindretti contenenti 22,6 grammi di cocaina, 24 cilindretti con 23,5 grammi di eroina e 28 cilindretti con 27,1 grammi di kobret. L'uomo, che ha precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Raia era già finito in manette esattamente un anno fa, per gli stessi motivi e nello stesso punto. Il pomeriggio del 10 febbraio 2021 gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale lo bloccarono dopo un tentativo di fuga in via Pietro Germi, che di via Fellini è la parallela, divisa soltanto da una fila di edifici. Aveva addosso 18 grammi di marijuana e 650 euro. Nella circostanza era stato anche denunciato perché trovato in possesso di un cellulare, in violazione dell'avviso orale aggravato dal divieto di possedere apparati di comunicazione radiotrasmittente a cui era sottoposto.