video suggerito

Dove vedere il miracolo di maggio di San Gennaro 2025 in diretta tv: orari e canale Sabato 3 maggio, a partire dalle ore 16.30, sarà possibile seguire il prodigio del sangue di San Gennaro in diretta su Canale 21. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Vincenzo Cimmino

179 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sangue di San Gennaro, immagine di repertorio

Sarà Canale21, come di consueto, a trasmettere in diretta il prodigio del sangue di San Gennaro. L'appuntamento con l'emittente è per domani 3 maggio a partire dalle ore 16,30. Quello del sabato precedente la prima domenica di maggio è la prima delle date in cui potrebbe verificarsi la liquefazione del celebre liquido pietrificato. Le altre due date sono il 19 settembre e il 16 dicembre. Si avvicina quindi il giorno del prodigio e i fedeli, i curiosi e i turisti che non riusciranno a seguire la celebrazione dal vivo, potranno farlo nella diretta televisiva organizzata dall'emittente privata.

In diretta la processione del sangue

La diretta seguirà ogni fase del prodigio, dando ai propri spettatori la possibilità di poter vivere l'evento in prima persona. Le riprese inizieranno nella Cattedrale Metropolitana di Santa Maria Assunta. Proprio lì, al suo interno, si trova la Reale cappella del Tesoro di San Gennaro, luogo in cui, dietro l'altare, è conservata la cassaforte che protegge le due ampolle col celebre sangue del santo beneventano. Una volta tolte dalla teca le reliquie, avrà inizio la processione che dalla Cattedrale arriverà alla Basilica di Santa Chiara, dove sarà celebrata la Santa Messa in attesa dello sventolio del fazzoletto bianco, simbolo dell'avvenuta liquefazione.

Protagoniste del rito, ancora una volta, saranno anche le parenti di San Gennaro. Le donne, cui negli ultimi tempi si è aggiunto un ragazzo, per lo più anziane e appartenenti al popolo napoletano, che per l'immaginario collettivo popolare discenderebbero dal Santo e da Eusebia, la sua nutrice che ne avrebbe raccolto il sangue dopo la decapitazione. Sono loro a invocare il santo affinché compia il prodigio, chiamandolo spesso con toni e modi molto familiari, spesso affettuosamente di rimprovero. Famoso il loro chiamare Gennaro "faccia gialla", dal colore del suo busto conservato nella cappella del tesoro.

Una programmazione nel segno della fede

Canale21, nel mese di maggio, vuole dedicare parte della propria programmazione ai principali eventi religiosi della Campania. Nell’anno del Giubileo, dopo aver salutato Papa Francesco e mentre la Chiesa si prepara ad accogliere il successore di Pietro, l'emittente, oltre al prodigio del sangue San Gennaro, trasmetterà anche la Supplica alla Madonna del Santo Rosario di Pompei prevista per giovedì 8 maggio dalle ore 10,15. “Con il nostro palinsesto religioso", ha dichiarato Paolo Torino, editore di Canale 21, "consentiamo la partecipazione dei fedeli agli appuntamenti liturgici più sentiti ed importanti di primavera. Vivremo insieme un’esperienza di preghiera e speranza personale e collettiva”.