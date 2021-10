Dove mangiare la Poke Bowl a Napoli: le 5 migliori pokerie Diventata negli ultimi anni un vero e proprio fenomeno gastronomico, ormai consumato largamente anche a Napoli, la pokè è un piatto originario delle Hawaii e in realtà si chiama “pok-ei”, che significa nella lingua locale, letteralmente, “a pezzetti”. Ecco dove mangiare le migliori pokè a Napoli.

A cura di Valerio Papadia

In una città molto legata alle tradizioni, è vero, come Napoli, ma anche abituata storicamente alle dominazioni straniere, non stupisce che la gastronomia venga spesso contaminata e che piatti lontani, sia per gusto che per provenienza, riescano ad attecchire. È così è da qualche anno, un paio in realtà, che la poke bowl ha preso piede anche a Napoli: si tratta di una ciotola di riso bollito condita solitamente con pesce crudo, verdure, frutta e salse, ma che conosce decine e decine di varianti. Il piatto è nato originariamente alle Hawaii, arcipelago di isole degli Stati Uniti d'America, e in lingua locale è indicato come "pok-ei", che significa letteralmente "a pezzetti", così come è effettivamente presentato il piatto. Ecco quali sono le migliori pokerie di Napoli e dove si trovano.

1. Hello Poke

Si tratta di un piccolo locale, uno tra i primi, aperto originariamente al Vomero, quartiere collinare della città, che ha poi aperto "filiali" sia a Chiaia che nella zona di piazza Municipio. Qui è possibile gustare poke bowl classiche oppure personalizzate con gli ingredienti che più si preferiscono.

Hello Poke Vomero: via Michele Kerbaker, 37

Hello Poke Chiaia: via Carlo Poerio, 26

Hello Poke Municipio: piazza Municipio, 24

2. Pokeria

Anche questo piccolo locale che offre poke bowl personalizzabili ha aperto un primo locale nel cuore del Vomero, oltre che in varie cittadine della provincia partenopea tra cui Portici e Pomigliano d'Arco, nonché ad Aversa, nel Casertano. A Napoli, un secondo locale è stato aperto a Chiaia.

Pokeria Vomero: via D'Annibale, 18

Pokeria Chiaia: via Alabardieri, 34

3. Giappoke

Si tratta di una pokeria che mescola cucina hawaiiana, giapponese e campana, nata da un'idea di Enrico Schettino, patron di Giappo, catena di ristoranti giapponesi molto noti in città. Anche Giappoke ha una sede al Vomero e una a Chiaia.

Giappoke Vomero: via Renato Lordi, 40

Giappoke Chiaia: Riviera di Chiaia, 102

4. O' Poke

Si tratta della pokeria del ristorante giapponese O' Sushi, che ha acquistato la start-up "I Am Poke". Qui è possibile soltanto l'asporto o il delivery: l'unica sede si trova nel cuore del quartiere Chiaia.

O' Poke: via Vittoria Colonna, 6

5. Hawaii Poke e Sushi Napoli

Questo ristorante che fonde tradizione giapponese e hawaiiana si trova invece nel cuore del centro storico di Napoli, a due passi dalla centralissima piazza Dante.

Hawaii Poke e Sushi: via Ponte di Tappia, 70