Dove è stata girata la serie “La preside” con Luisa Ranieri: ispirata a Caivano ma le riprese della scuola non sono lì

Dove è stata girata la serie “La Preside” con Luisa Ranieri, in onda questa sera su Rai Uno. Tutte le location in Campania e in Lazio.

Una scena della fiction "La preside"

Va in onda su Rai Uno stasera, lunedì 12 gennaio, "La Preside", la serie tv con Luisa Ranieri, ispirata alla storia della "preside coraggio" Eugenia Carfora, dell’Istituto "Morano" di Caivano, una scuola di frontiera nel comune dell'hinterland napoletano dove si trova il Parco Verde. Le riprese si sono svolte l'anno scorso, tra febbraio e maggio, a Napoli, in particolare, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale, e a Caivano, nell'area nord della provincia di Napoli. Il set è stato allestito in gran parte nei pressi del complesso scolastico Istituto Professionale Alberghiero "Ippolito Cavalcanti-Liceo Statale "don Lorenzo Milani". Altre scene sono state girate in Lazio (Roma, Ostia e Fiumicino).

La serie, prodotta da Bibi Film TV e Zocotoco, in collaborazione con Rai Fiction e con la partecipazione di Netflix, e diretta da Luca Miniero, è composta da 4 puntate. Luisa Ranieri veste i panni della protagonista, la preside Eugenia Liguori, liberamente ispirata alla figura di Eugenia Carfora, preside di Caivano realmente esistente. Liguori è l'unica a non tirarsi indietro, quando si tratta di dover scegliere il dirigente scolastico della scuola di frontiera. Ha sempre interpretato la professione di insegnante come una missione e si è battuta contro la dispersione scolastica nel Parco Verde. Una delle scene più toccanti, realmente accaduta, ritrae la preside mentre bussa casa per casa per portare gli studenti a scuola. Nel cast, accanto a Luisa Ranieri, anche il marito, l'attore Luca Zingaretti, e Ludovica Nasti.

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri

La scuola di Caivano ricreata a San Giovanni a Teduccio

Le scene della fiction "La Preside" sono state girate principalmente a Napoli, in particolare nella zona di Taverna del Ferro, che si trova nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, e fungono da ambientazione principale, replicando il contesto reale della scuola di frontiera. Qui è stato ricreato l'ambiente difficile di Caivano, dove si svolge la storia vera della preside Eugenia Carfora. Nelle immagini si vedranno anche i palazzi di Taverna del Ferro, con il famosi murales di Jorit di Maradona e Che Guevara sulle facciate delle palazzine popolari, destinate ad essere abbattuti nell'ambito di un progetto di riqualificazione della zona nei prossimi anni (ma è in cantiere un progetto per salvare le opere d'arte).

Leggi anche Chi è Eugenia Carfora, la storia della preside di Caivano che riporta i ragazzi a scuola

A Napoli est sono stati girati vari film e fiction recentemente: assieme a "La Preside", anche "Gomorra Le Origini" e "Criature", quest'ultimo ispirato alla storia di Giovanni Savino, educatore napoletano. A San Giovanni a Teduccio, l'Istituto "Morano" è stato ricostruito all'interno dell'Istituto Professionale Alberghiero "Ippolito Cavalcanti". Un complesso scolastico che si trova in via Lieto, strada di collegamento tra via Taverna del Ferro e viale Due Giugno.

Il Murale di Maradona di Jorit a Taverna del Ferro

Le riprese nell'area Nord di Napoli

Altre riprese in esterna sono state fatte a Caivano. Si tratta di un rione, che fino a pochi anni fa era simbolo di degrado e abbandono, una delle principali piazze di spaccio dell'hinterland napoletano. Oggi, tutta la zona è al centro di politiche di recupero e riqualificazione attraverso i Decreti Caivano del Governo, arrivati dopo la vicenda dello stupro delle cuginette.

Il Parco Verde di Caivano

Il set a Roma, Ostia e Fiumicino

Le riprese de "La Preside" però non si sono svolte solo in Campania. Tra le altre location, a quanto apprende Fanpage.it, sono state scelte anche Roma, Ostia e Fiumicino, in Lazio. A Roma nord, in particolare, si sono svolte alcune scene presso la succursale dell'Istituto alberghiero e agrario "Domizia Lucilla".