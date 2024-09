video suggerito

Doppio incidente in Tangenziale a Napoli, 4 km di code e traffico per Fuorigrotta e Zona Ospedaliera Doppio incidente sulla Tangenziale di Napoli nel primo pomeriggio, lunghe code in entrambe le direzioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Doppio incidente stradale sulla Tangenziale di Napoli oggi pomeriggio, mercoledì 18 settembre 2024. Si tratta di due diversi sinistri, avvenuti a distanza di pochissimi minuti, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, il primo sul Viadotto di Capodichino, attorno alle 14,00, in direzione Fuorigrotta, l'altro in Zona Ospedaliera, attorno alle 15,30, in direzione Capodichino. A seguito dei due incidenti il traffico è risultato molto rallentato, con code di 4-5 km in entrambe le direzioni. Al momento non si registrerebbero feriti. Sul posto il personale di Tangenziale di Napoli e le forze dell'ordine per la gestione della circolazione.

Scontro tra furgone e auto sul viadotto di Capodichino

Ancora da chiarire la dinamica del primo incidente, ma secondo le prime ricostruzioni, un furgoncino si sarebbe scontrato con un'auto, per motivi ancora da accertare. Il sinistro è avvenuto sul viadotto di Capodichino, tra Corso Malta e Fuorigrotta, attorno alle ore 14,00, all'altezza del km 11,3, e si è formata una coda di 4 km tra Fuorigrotta e Corso Malta, in direzione ovest.

Tamponamento tra due auto in Zona Ospedaliera

La situazione sembrava progressivamente risolversi, ma, poco dopo, si è verificato un altro incidente stradale, questa volta in Zona Ospedaliera. In questo caso si tratterebbe di un tamponamento tra due auto. Il sinistro è avvenuto all'altezza del km 15,2, direzione Capodichino. Anche in questo caso si sono formate lunghe code di auto. A peggiorare la situazione il fatto che entrambi gli incidenti siano avvenuti in un orario di punta, quando i lavoratori pendolari tornano a casa e in corrispondenza dell'uscita delle scuole.