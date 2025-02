Dopo i casi degli insetti nel cibo della mensa pranzo al sacco per i bambini: sospeso il servizio

video suggerito

A cura di Redazione Napoli

Dopo le decine di segnalazioni arrivate alla Asl Napoli 1 la scorsa settimane di insetti presenti nei pasti dei bambini, molte scuole nelle Municipalità 3 e 4 hanno scelto in via precauzionale di sospendere le attività di refezione. In alcuni istituti alla scoperta delle confezioni di cibo con dentro gli insetti si è provveduto a cucinare un altro primo, in altre scuole alunni senza pasto e dritti a casa.

Nelle scuole dove si sono verificati i casi di cibo contaminato dalla presenza degli animaletti sono intervenuti gli ispettori della Asl ma anche i carabinieri dei Nas. Ora il cibo sequestrato sarà sottoposto ad analisi mentre i locali dove viene confezionato quanto i locali di refezione controllati sotto il profilo igienico sanitario. Nel mirino degli ispettori sono ovviamente finite le due aziende che gestiscono gli appalti dei servizi di mensa nelle scuole dove si sono verificate gli episodi.

Il tutto è ancora più preoccupante perché non si tratti di casi isolati. La settimana precedente altri casi di cibo con insetti (sempre pasta ai broccoli) si erano verificati in tre scuole della Municipalità 4. Intanto in questi giorni per i bambini e le bambine pranzo al sacco portato da casa. Genitori su tutte le furie per il disagio e per la qualità del servizio: "Chiediamo maggiori ispezioni e controlli più serrati sugli alimenti destinati alle mense dei nostri figli. La refezione tornerà quando tutto sarà chiarito e se ci sono responsabili di quanto è accaduto, vogliamo che vengano individuati". In tutto sono circa ottanta le denunce presentate da scuole e genitori per gli insetti nel cibo, lamentati anche in alcuni comuni della provincia.