Napoli, insetti nei piatti dei bimbi alla mensa della scuola: la protesta dei genitori Alcuni genitori, all'istituto Miraglia in piazza Nazionale, denunciano con video e foto la presenza di insetti nei piatti serviti ai loro figli alla mensa scolastica.

A cura di Valerio Papadia

Insetti nei piatti serviti ai bambini nella scolastica. È questa la denuncia dei genitori di alcuni bambini che frequentano l'istituto comprensivo Miraglia in piazza Nazionale, nel cuore di Napoli, che si sono rivolti a Fanpage.it per segnalare, con foto e video, la presenza dei corpi estranei nei piatti serviti ai loro figli in mensa; come si può notare dalle immagini, tra i resti del pasto è possibile distinguere chiaramente un insetto con tanto di zampe. Non solo nei piatti: alcuni genitori denunciano di aver trovato insetti anche nell'involucro in cui era custodito il pasto.

Un problema, quello degli insetti nei piatti serviti ai bambini in mensa, che non riguarderebbe soltanto l'istituto Miraglia. Sui social, infatti, si dà contezza di episodi simili anche nell'istituto Bovio, nei pressi di Porta Capuana, non molto distante da piazza Nazionale. Un genitore, infatti, invita gli altri a non inviare i propri figli a scuola "a causa del cibo scadente e fino a quando non avremo la certezza di un pasto sano". Nella storia postata dal genitore su Instagram, anche per quanto riguarda l'istituto Bovio, si legge "vermi nella mensa", Potrebbe trattarsi, dunque, di un problema legato alla fornitura di cibo che i due istituti scolastici potrebbero avere in comune.