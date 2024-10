video suggerito

Dopo 68 anni chiude Giancar, storico negozio di piazza Garibaldi. Al suo posto un McDonald’s Chiude Giancar, storico negozio di elettronica, musica e souvenir di piazza Garibaldi, alla Stazione Centrale, nek cuore di Napoli. Era aperto dal 1956. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Un altro esercizio commerciale storico di Napoli si appresta, purtroppo, a chiudere i battenti: si tratta di Giancar, storico negozio di elettronica, musica e souvenir in piazza Garibaldi, alla Stazione Centrale, nel cuore della città. E, al suo posto, da quanto si appende, aprirà i battenti un ristorante della nota catena McDonald’s; non è chiaro se si tratterà di un trasferimento, dal momento che un McDonald’s sorge già all’interno dell’area food della Stazione Centrale.

La notizia della chiusura ha generato tante interazioni sui social network e ha dato il la all’affiorare di tanti ricordi. Laconico il post ufficiale dei titolari del negozio, che su Facebook scrivono: “Cari amici, il nostro meraviglioso viaggio si conclude qui. Vi ringraziamo per il grande affetto e per le emozioni che ci avete regalato in tutti questi anni. Vi porteremo sempre nel nostro cuore”.

Più dettagliato, invece, il post di Armando Simeone, consigliere della IV Municipalità di Napoli, che si abbandona ai ricordi e scrive: “Dal 1956, fino ad ieri, è stato un punto di riferimento, della cultura musicale. Gianni Caruso, il fondatore, deceduto pochi anni fa, ebbi l'onore di conoscerlo, subito, alla mia prima elezione nel 2001, con Rifondazione Comunista. Lui amico di Raffaele Tecce, conduceva già allora, i problemi di oggi. Sicurezza legalità decoro. Subito iniziò una intesa, si lottava insieme, partecipava ai consigli circoscrizionali. La figlia, ha portato avanti fino ad oggi l'azienda con grande orgoglio. Ho fatto spesso visita al negozio, anche in campagna elettorale con Antonio Bassolino. Chiude una storia. Resta una amicizia. Faccio i migliori auguri. Mancherete a Napoli, ai Napoletani ai tanti turisti che passavano da Piazza Garibaldi. Un abbraccio!”.