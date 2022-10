Dopo 4 mesi riapre la stazione Università della Linea 1 della metro di Napoli Domenica 16 ottobre, dopo 4 mesi di stop dovuti a lavori di ripavimentazione, riaprirà al pubblico la stazione Università della Linea 1 della metropolitana di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

È una delle stazioni più importanti per la mobilità nel centro storico di Napoli e finalmente sta per riaprire: dopo 4 mesi di stop, domenica 16 ottobre riapre al pubblico la stazione Università – che sorge in piazza Bovio, o piazza Borsa, come comunemente chiamata dai napoletani – della Linea 1 della metropolitana cittadina.

La stazione aveva chiuso i battenti all'inizio dello scorso mese di giugno, quando si erano resi necessari importanti lavori di ripavimentazione, dissestata a causa della troppo umidità: i lavori sono iniziati il 15 giugno e sono terminati nei giorni scorsi, in tempo per la riapertura prevista, come detto, per domenica 16 ottobre.

In una nota, il Comune di Napoli rende noti nello specifico i lavori eseguiti all'interno della stazione Università: "In totale sono stati sostituiti circa 1.750 mq di pavimentazione, ai diversi piani e in banchina, e oltre 230metri di percorso Loges.

L'intervento, ultimato nei tempi previsti, è stato eseguito rispettando il disegno originario e le scelte cromatiche degli architetti Mendini e Rashid, con riporto della stabilità di calpestio" si legge nella nota.

Per 4 mesi, dunque, i treni della Linea 1 della metropolitana di Napoli hanno "saltato" la stazione Università, andando direttamente da Municipio a Duomo e viceversa.

È venuto meno, soprattutto nel periodo estivo, uno snodo molto importante per i turisti che visitano il centro storico della città, disagio mitigato soltanto in parte dalla poca distanza che separa la stazione di piazza Bovio con la stazione Duomo, in piazza Nicola Amore, dalla quale è comunque molto agevole raggiungere a piede il centro storico.