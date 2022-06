Trasporto pubblico a Napoli

Troppa umidità, pavimenti a rischio: chiude per 4 mesi la stazione Università della metro di Napoli Troppa umidità, a rischio i pavimenti della stazione Università della Linea 1: il Comune la chiude per 4 mesi per cambiare il materiale “con uno più consono”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Chiude a partire da mercoledì 15 giugno la stazione "Università" della Linea 1 della metropolitana di Napoli, e non riaprirà prima di 4 mesi, ovvero il 15 ottobre. Lo ha annunciato Palazzo San giacomo, spiegando che "la circolazione dei treni non subirà modifiche". Con la chiusura della stazione di Università, dunque, le corse "salteranno" direttamente dalla stazione Duomo a quella Municipio, e viceversa. Una chiusura dal 15 giugno al 15 ottobre al pubblico, che tuttavia vedrà al suo interno personale Anm per le situazioni d'emergenza, come ad esempio l'utilizzo in caso di necessità come via di fuga.

Troppa umidità, a rischio i pavimenti

Il motivo della chiusura è stato poi spiegato dallo stesso Palazzo San Giacomo. "La stazione ha iniziato a partire dal 2015 ad ad essere soggetta a frequenti fenomeni di dissesto delle pregiate pavimentazioni", ha spiegato il Comune di Napoli, chiarendo anche che "nel tempo sono stati eseguiti locali ripristini, ma il fenomeno si è diffuso progressivamente determinando la necessità di approfondimenti tecnici. In esito a tali approfondimenti è stato accertato che il processo di fabbricazione e posa della pavimentazione ha risentito nel tempo dell’esteso fenomeno di umidità". Motivo per cui è scattata la chiusura, in modo da risolvere il problema e procedere alla pavimentazione con un materiale "più idoneo in un ambiente umido come quello in questione".

Cosenza: "Minimo l'impatto su studenti e cittadini"

L'assessore Paolo Cosenza ha spiegato che "è stato scelto questo periodo per minimizzare l’impatto su studenti e cittadini". Tuttavia, con la chiusura di Università, viene a mancare la stazione di riferimento per quanto riguarda i turisti che vogliano raggiungere diversi luoghi monumentali, come ad esempio il Cristo Velato (che potrà essere raggiunto uscendo dalla stazione Duomo e attraversando poi a piedi via dei Tribunali), ma anche le facoltà della Federico II e de L'Orientale che si trovano proprio a pochi metri dalla stazione, e che a giugno e luglio vengono prese d'assalto per esami e sedute di laurea, così come a settembre per l'inizio delle sessioni d'esame e delle lezioni.