Donne vittime di violenza ospitate in locali sporchi: chiuso un centro di accoglienza nel Salernitano I carabinieri del Nas di Salerno, durante una ispezione nel centro di accoglienza per donne vittime di violenza, hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Un centro adibito all'accoglienza di donne maltrattate, ubicato nel Vallo di Diano e degli Alburni, nella provincia di Salerno, è stato chiuso oggi, venerdì 17 maggio: i carabinieri del Nas di Salerno, coadiuvati dai militari del locale Reparto Territoriale, nonché dal personale dell'Asl, del Piano di Zona e dei Servizi Sociali, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo del centro, disposto dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania.

Nel corso di una precedente ispezione operata dai militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità, era stato rilevato che il centro versava in pessime condizioni igienico-sanitarie; inoltre, è emerso che la struttura era sprovvista dei requisiti propedeutici per lo svolgimento dell'attività di casa di accoglienza per donne maltrattate, previsti dal catalogo dei servizi residenziali.

Per questi motivi, la Procura ha deciso di disporre il sequestro preventivo della struttura; le donne ospitate, dunque, sono state ricollocate in altre strutture idonee che si occupano di donne vittime di violenza.