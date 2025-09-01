Donne si accoltellano a vicenda a Porta Capuana: litigio davanti a un bar

Due donne, di 31 e 37 anni, entrambe dominicane, si sono accoltellate davanti ad un bar di Porta Capuana, nel centro di Napoli; avrebbero litigato per futili motivi.

Una discussione, un litigio, poi i coltelli: dinamica classica, per il ferimento di due donne che, nella notte, sono arrivate all'ospedale dei Pellegrini con ferite da arma da taglio. Non sono gravi, sono state dimesse dopo le medicazioni del caso; si sarebbero accoltellate a vicenda.

Nel Pronto Soccorso dell'ospedale del centro di Napoli è intervenuta la pattuglia del commissariato Montecalvario della Polizia di Stato, allertati dai sanitari come da prassi in casi del genere. Le due ferite sono una 37enne e una 31enne, entrambe di origine dominicana. Alle domande degli agenti, hanno ammesso di essersi colpite a vicenda, durante una lite avvenuta vicino ad un bar in zona Porta Capuana; hanno parlato di una discussione che sarebbe nata tra loro per motivi di poca importanza e che sarebbe rapidamente degenerata fino al doppio ferimento.

I medici hanno escluso conseguenze gravi per entrambe. Una delle più, ferita ad un gomito, è stata medicata e giudicata guaribile in 20 giorni; l'altra è stata invece raggiunta da un fendente all'arto superiore, ma anche in questo caso le sue condizioni non destano preoccupazione: per lei 21 giorni di prognosi. Nel litigio non sarebbero state coinvolte altre persone.