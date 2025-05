video suggerito

Donna trovata morta a Napoli, un'altra in fin di vita a Volla: ipotesti omicidio-suicidio Nella notte una 31enne è stata trovata in un'auto, gravemente ferita a colpi di pistola, a Volla. Poco più tardi, il cadavere di una 34enne è stato trovato in strada a Napoli. Indagini affidate ai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Una donna di 34 anni morta, un'altra donna, 31enne, in fin di vita, entrambe ferite con colpi d'arma da fuoco. Questo il tragico bilancio della notte appena trascorsa, tra Napoli e Volla, cittadina dell'hinterland partenopeo. Le indagini per chiarire cosa sia accaduto alle due donne sono affidate ai carabinieri della compagnia di Torre del Greco, i quali non escludono che i due fatti possano essere collegati e che si sia trattato di un caso di omicidio-suicidio.

Donna ferita in auto, un'altra trovata morta in strada

Questa notte, i militari dell'Arma sono intervenuti in via don Luigi Sturzo, nel Comune di Volla: qui, la donna di 31 anni – D.S. le sue iniziali – è stata trovata all'interno di un'automobile, con una ferita da arma da fuoco. Le condizioni della donna sono apparse subito molto gravi: la 31enne è stata trasportata all'ospedale del Mare a Napoli, dove è ricoverata in pericolo di vita. Poco più tardi e poco lontano, in via Pinocchio, nel territorio del Comune di Napoli, i carabinieri hanno rinvenuto, per strada, il cadavere della donna di 34 anni, Ilaria Capezzuto, ferita mortalmente con un colpo da arma da fuoco. I militari dell'Arma stanno conducendo le indagini per fare piena luce sui due eventi che, come detto, potrebbero essere collegati.