Donna ruba peluche per Domenico davanti al Monaldi, poi si giustifica: “Lo fanno tutti”

Soltanto ieri si sono tenuti i funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo morto dopo un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli, eppure ci sarebbe già chi disonora la sua memoria. Un episodio davvero increscioso quello raccontato nel corso della puntata di oggi, giovedì 5 marzo, della trasmissione "Ore 14" in onda su Rai Due. Durante il collegamento da Napoli, precisamente dall'esterno dell'ospedale Mondali, la giornalista del programma inviata sul posto ha raccontato che, poco prima, una donna si è avvicinata alla moltitudine di fiori e peluche che sono stati depositati per Domenico fuori dall'ospedale dopo la sua morte, e ha rubato un pupazzo. Alla domanda della giornalista sul perché stesse portando via un peluche, la donna avrebbe risposto: "Tanto lo fanno tutti".

Presto nuovi esami sui due cuori

Intanto, l'inchiesta giudiziaria sulla morte di Domenico Caliendo, per la quale sono indagati 7 medici dell'ospedale Monaldi di Napoli, prosegue. L'autopsia, eseguita prima dei funerali, ha escluso che il cuore "bruciato" che è stato trapiantato al bimbo fosse stato danneggiato in fase di espianto a Bolzano. Sul cuore innestato al piccolo e su quello che gli è stato espiantato, però, saranno eseguiti ulteriori accertamenti: il prossimo 28 aprile, al Policlinico di Bari, verranno eseguiti esami più approfonditi sui campioni necroscopici prelavati durante l'autopsia.