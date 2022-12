Donna ruba in una palestra, il titolare: “Aiutatemi a trovarla, offro un abbonamento annuale gratis” Un furto all’interno di una palestra di Portici, nel Napoletano, immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. Il proprietario: “Aiutatemi a trovare questa donna, offro un abbonamento annuale gratis alla palestra”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Entra in una palestra e, approfittando di un attimo di distrazione all'interno, ruba un portafoglio e scappa via: la vicenda, che vede protagonista una donna, è avvenuta a Portici, nella provincia vesuviana di Napoli. A denunciare il tutto è stato il titolare della palestra, che si trova in una traversa della centralissima via Libertà. L'uomo ha anche pubblicato il video in Rete, scrivendo all'ex consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, neo-deputato al Parlamento.

Dalle immagini, si vede la donna che entra in palestra e, dopo aver notato che all'ingresso non vi fosse nessuno, è entrata: dopo qualche occhiata nei dintorni, si è quindi avvicinata al bancone della reception e da lì ha preso un portafogli lasciato incustodito, tagliando poi la corda senza sapere di essere stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza presenti all'interno.

"Aiutatemi a trovarla, offro un abbonamento annuale gratis"

Il titolare ha poi lanciato un appello sui social, chiedendo se qualcuno abbia notizie utili per identificarla. "Aiutatemi a trovare questa donna, offro un abbonamento annuale gratis", ha detto l'uomo, che ha ricondiviso il video in Rete nei tanti gruppi cittadini. Dai commenti di molti cittadini sembrerebbe possa trattarsi di una borseggiatrice "seriale": forze dell'ordine che stanno vagliando le immagini cercando di dare un nome al volto immortalato nel video.

Borrelli: "Chiediamo un nuovo piano sicurezza"

"Abbiamo segnalato la faccenda alle forze dell’ordine chiedendo di verificare e di indagare. Il numero di furti è in costante crescita", ha spiegato il neo-deputato Francesco Emilio Borrelli, "per questo chiediamo da tempo in nuovo piano sicurezza. È inoltre risaputo che durante il periodo natalizio si registra di consueto un vertiginoso aumento. Ci vogliono la massima attenzione e prudenza", ha concluso l'ormai ex consigliere regionale della Campania per i Verdi.