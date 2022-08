Donna rischia di soffocare al ristorante, poliziotto penitenziario la salva nel Salernitano Il poliziotto della penitenziaria era in ferie. Ha salvato la donna con la manovra di Heimlich. Il sindacato Sappe: “Un eroe, subito un riconoscimento”

A cura di Pierluigi Frattasi

Una donna rischia di soffocare al ristorante per un boccone storto. Ma viene salvata da un agente della polizia penitenziaria, che, accortosi della situazione, le pratica immediatamente la manovra salvavita. È accaduto in un locale di Roccadaspide, in provincia di Salerno, nella giornata di Ferragosto. A raccontare la storia il sindacato Sappe della polizia penitenziaria: “Si tratta di un eroe. Era in ferie libero dal servizio e non ha esitato a salvare la vita ad una donna che stava per soffocare”.

Il Sappe: "Un eroe, subito un riconoscimento"

Il poliziotto della penitenziaria, come riportato dal Sappe, era al ristorante durante le ferie di Ferragosto, quando ha assistito all'incidente occorso alla donna ed è subito intervenuto. “Donato Bamonte, questo il nome dell'agente scelto in servizio presso l'Istituto penale per minorenni di Milano – racconta Donato Capece, segretario nazionale del sindacato della Penitenziaria Sappe – stava trascorrendo con parenti e amici il Ferragosto nel locale "Dimora Vinea" del comune cilentano, quando ha notato che una donna ad un altro tavolo si dimenava perché non riusciva più a respirare. L'agente è immediatamente intervenuto praticando la manovra di Heimlich e salvandole la vita”.

La manovra consiste nel porre una mano appiattita sull'addome tra lo sterno e l'ombelico e l'altra stretta in pugno per liberare le vie respiratorie. La donna in questo modo è riuscita ad espellere il boccone andato storto e a respirare. “Siamo orgogliosi del nostro poliziotto”, conclude il sindacato della penitenziaria, che auspica che i vertici del Dipartimento della Giustizia minorile e di Comunità gli riconoscano una adeguato riconoscimento al merito civile.