Donna ridotta in fin di vita per una rapina, arrestato a Giugliano La Polizia di Stato ha identificato l’uomo che, il 29 giugno, insieme a un complice ha scippato una donna nel Napoletano, causandole un politrauma cerebrale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

È stato identificato uno dei due rapinatori che, a fine giugno, avevano aggredito una donna a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, e per strapparle la borsa l'avevano fatta cadere rovinosamente al suolo; la vittima, che aveva battuto violentemente la testa sull'asfalto, era stata ricoverata in gravissime condizioni. L'uomo è stato identificato nel corso di indagini svolte dai poliziotti del commissariato Giugliano-Villaricca e coordinate dalla Procura di Napoli Nord.

L'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli Nord su richiesta della locale Procura, è stata eseguita nella mattinata del 20 agosto; l'indagato è accusato di rapina aggravata e lesioni gravi in concorso. I fatti contestati risalgono allo scorso 29 giugno, nel bottino denaro, telefono cellulare e altri effetti personali. Subito dopo la rapina la donna, soccorsa, era stata portata d'urgenza all'ospedale "Cardarelli" di Napoli in condizioni che erano apparse subito gravi; i controlli sanitari avevano appurato la presenza di un politrauma cerebrale. Sono ancora in corso le indagini per risalire all'identità del complice.