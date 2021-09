Donna rapinata e colpita in faccia con la mazza da baseball a Fuorigrotta Una 60enne napoletana è stata aggredita da un rapinatore all’alba di oggi, 3 settembre, in via Veniero, nel quartiere napoletano di Fuorigrotta. La donna ha tentato di reazione ed è stata colpita ripetutamente alla faccia e alle braccia con una mazza da baseball; il criminale messo in fuga dalle urla dei residenti.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Il naso spaccato, ferite alla fronte, a un braccio. Massacrata, a colpi di mazza da baseball, perché aveva stretto a sé la borsa, nel tentativo di non venire rapinata. Vittima una 61enne napoletana, che si è trovata faccia a faccia con un criminale alle prime ore di oggi, 3 settembre. L'aggressione in via Veniero, nel centro di Fuorigrotta, periferia ovest di Napoli, quartiere dove nelle ultime settimane si registra una recrudescenza di episodi criminali, in particolare scippi e rapine.

La donna è stata bloccata mentre stava andando al lavoro. Il criminale, secondo le descrizioni di probabile origine africana, le si è avvicinato ed ha afferrato la borsa, contenente documenti ed effetti personali, tentando di strappargliela. Lei ha resistito, si è divincolata, ha cercato di allontanarsi. E la sua reazione ha dato il via alla feroce ritorsione: l'uomo ha impugnato una mazza da baseball e si è accanito sulla vittima, colpendola a ripetizione sulla faccia e sulle braccia.

Le grida strazianti della 61enne hanno svegliato di soprassalto diversi residenti della strada, costellata di condomini, che si sono affacciati e hanno urlato per metterlo in fuga. Il criminale è scappato a bordo di un'automobile. La vittima è stata trasportata al Cardarelli in un'ambulanza del 118; il referto dei sanitari parla di ferita lacero contusa alla fronte, ferita lacero contusa all'avambraccio destro, frattura delle ossa nasai e del setto nasale con contusioni multiple, non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Napoli, le indagini sono coordinate dalla Compagnia di Bagnoli.