Donna rapinata del cellulare in centro a Napoli, il malvivente ha solo 16 anni: arrestato

Il minorenne è stato rintracciato e arrestato dagli agenti della Polizia di Stato, mentre il cellulare è stato restituito alla legittima proprietaria.

Ha solo 16 anni il malvivente arrestato in centro a Napoli dalla Polizia di Stato per rapina. Nella fattispecie, nel pomeriggio di ieri, domenica 17 agosto, i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli, mentre erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono stati avvicinati da alcune persone mentre percorrevano corso Umberto I, all'angolo con via Ernesto Capocci: i passanti hanno raccontato agli agenti che, poco prima del loro arrivo, un soggetto a bordo di uno scooter aveva rapinato una donna.

Tempestivamente intervenuti sul posto, i poliziotti hanno notato il giovane a bordo del mezzo a due ruote e la vittima che lo rincorreva: alla vista degli agenti, il giovane si è dato alla fuga. Grazie alle tempestive indagini, però, i poliziotti lo hanno rintracciato in piazza del Carmine e lo hanno bloccato: in suo possesso, gli operatori hanno rinvenuto il telefono cellulare preso poco prima alla donna, accertando grazie alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, la dinamica della rapina. Pertanto, al termine delle formalità di rito, il 16enne è stato arrestato, mentre il cellulare è stato restituito alla legittima proprietaria.